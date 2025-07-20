Nikahlarını Anneleri Kıydı

Nikahlarını Anneleri Kıydı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Muslu Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem Altaytaş ile Yüksel Karaman'ın nikahını kıydı. Duygusal anların yaşandığı törende, Sibel Altaytaş gelini ve damadı tebrik etti.

ZONGULDAK'ta Muslu Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem Altaytaş ile Yüksel Karaman'ın nikahlarını kıydı.

Kilimli ilçesinde bağlı Muslu beldesinde Belediye Sosyal Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde davetliler, İldem Altaytaş ve Yüksel Karaman'ın nikah ve düğünü için bir araya geldi. İldem ve Yüksel çiftinin nikahını kıymak için sahneye Muslu Belediyesi'nin 20 yıllık nikah memuru gelinin annesi Sibel Altaytaş çıktı. Davetlileri selamlayan Sibel Altaytaş, "Çok teşekkür ederim hepinize, bilmiyorum. Kızımın nikahını kıymak bana nasip oldu. Ağlarsam kusura bakmayın" diyerek başladığı konuşmasını "Sevgili kızım ve sevgili oğlum belediyemize gelerek evrakınızla beraber bizlere müracaatta bulundunuz. Ben de yaptığım araştırmalar neticesinde evlenmenize engel bir durumla karşılaşmadım" dedi. Alyataş, kızına ve damadına tek tek "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusunu da sordu. "Evet" cevaplarının ardından kızını ve damadını eş ilan eden Altaytaş damadına "Öncelikle Yüksel, kızımı hiç üzme. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük. Çok mutlu et çocuğumu, üzme. Üzdüğün an ben varım. Yavrularım bir ömür mutlu olun" diyerek aile cüzdanını çifte takdim etti. Davetliler hem nikah memurunu hem de çifti alkışladı.

Genç çift ve davetliler daha sonra danslarla eğlenirken, gelin ve damat zeybek oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Suriye'de Dürzi-Bedevi çatışması ateşkese rağmen sürüyor! Ülkenin tamamı tehlike altında

Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor! Tüm ülke risk altında
Camideki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Bıçağı boğazına saplıyor
Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

10 dakika arayla 2 büyük deprem! Ülkede tsunami uyarısı yapıldı
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda'dan haber var

Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda'dan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.