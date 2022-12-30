Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi yapılırken, Nihai listede böylelikle gündeme geldi. Peki, Nihai aday listesi ne demek? Sağlık Bakanlığı nihai aday ne anlama geliyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 11 bin işçi alımı kurası bugün gerçekleşiyor. Kura çekimine katılacak isimlerin yer aldığı nihai listeye esube.iskur.gov.tr web sitesinden ulaşılacak. Peki, Nihai aday listesi ne demek? Nihai aday nedir? Sağlık Bakanlığı nihai listeye nasıl bakılır? Detaylar haberimizde …

NİHAİ ADAY LİSTESİ NE DEMEK, NİHAİ ADAY NEDİR?

Nihai liste, yapılan incelemeler sonucunda iş için uygun olmayan kişilerin elenerek uygun olabilecek kişilerin belirlendiği listeyi ifade ediyor. Nihai kelimesi herhangi bir durum için 'son' anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.

Nihai liste, elenmiş, diskalifiye olmuş kişilerin saf dışı kaldığı, temiz liste anlamını taşımaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan tanımlamaya göre nihai, sonuç anlamına gelmektedir. Yani nihai liste, son liste manasını taşımaktadır. Bu liste, işe alımlarda son tura kalındığını da ifade edebilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

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