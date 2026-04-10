Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden biri olan Avustralya'yı Real Madrid'de forma giyen Arda Güler korkusu sardı.

AVUSTRALYA'NIN ARDA GÜLER KORKUSU

Avustralya basını, Arda Güler'i konu alan bir yazı ele alarak 21 yaşındaki Arda Güler'i Diego Armando Maradona'ya benzetti.

''MARADONA GİBİ SAYGI GÖREN ARDA'YA SAHİP''

The Canberra Times'ta çıkan haberde; Genç oyuncunun, Maradona gibi ilgi ve saygı gördüğü dile getirilerek, '' Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü. Çünkü Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören, genç süper star Arda Güler'e sahip. Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda. Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit. Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya. Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen kendi yarı sahasından attığı gol ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor.'' denildi.

AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak olan Ay yıldızlılar turnuvada ilk maçını 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile oynayacak.