Nevşehir'de 40 Kilo Ağırlığında Bal Kabağı Yetiştirildi

Nevşehir'de 40 kilo ağırlığında olan bal kabağı görenleri şaşırtıyor. Üretici Mustafa Arıcı elde edeceği kabak tohumu dağıtarak daha çok kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Nevşehir'in merkeze bağlı Nar Kasabası Aşağı Mahallede bulunan bahçesinde sebze yetiştiriciliği yapan Mustafa Arıcı, Hollanda'dan getirttiği çekirdeklerden ilk kez 35 ile 40 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdiğini söyledi. Nar kasabasında 50 yıldır çiftçilik yaptığını ve kabak yetiştirdiklerini, ancak ilk defa 35-40 kilo ağırlığındaki bir kabağı yetiştirdiklerini ifade eden Arıcı yaptığı açıklamada; "5O yıldır her sene kabak ekeriz. Çünkü bal kabağının kışın tatlısı çok güzel olur. Bu tohumdan ilk defa denk geldi ve böyle ilk defa büyüdü. seneye de ekmeye devam edeceğiz. Her sene diğer tohumlardan ekiyordum. Onlardan da 20-25 adet oluyordu. Eş dost geliyor, onlara da veriyoruz. Kabağı ekme amacım ticari değil. Ama ektiğimiz bal kabağından 4 tanesi bu yıl haddinden fazla büyüdü. Aslında bal kabakları daha fazla büyürdü fakat biraz tadını alması için suyunu erken kestik" şeklinde konuştu.

"Eşe dosta vereceğim"

Çevredeki vatandaşların da bal kabağının büyüklüğüne hayran kaldıklarını belirten Arıcı, "Gören, duyan vatandaşlar 'bize de tohumundan ver, bizde ekelim' diyor. Buraya gelen komşular bizleri tebrik ediyor. Onları kırmayıp tohumundan vereceğim. Umarım onlar da eker ve güzel sonuç alırlar. Bal kabağı neredeyse 40 kilo ağırlığında ve oldukça büyük. Ektiğim bu bal kabağı tohumu Hollanda'dan geldi. Bu bal kabağının tohumundan eşe dosta da vereceğim. Kasabamızda bal kabağı yetiştiriciliği yaygınlaşsın istiyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR