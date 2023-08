Nevşehir Belediyesi İçme Suyu Ana İsale Hattını Yeniledi

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu ana isale hattında gerçekleştirilen olan yenileme çalışması tamamlandı. Belediye ekipleri sabah erken saatlere kadar sürdürdükleri çalışmaların ardından tüm mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.

Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, Senirin mevkiindeki içme suyu deposundan Gazi Stadı altındaki su deposuna gelen ana isale hattındaki eski asbestli su boruları daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borularla değiştirildi. Bunun için akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı arkasında gerçekleştirilen çalışma sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte saat 05.30'dan itibaren konut ve işyerlerine yeniden su verilmeye başlandı. 10 iş makinesi ve 30 personel ile gerçekleştirilen çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yerinde takip etti. Gece saatlerinde geldiği çalışma alanında Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol'dan bilgiler alan Savran, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Savran, "Bugünlerde zaman zaman su sıkıntısı yaşıyoruz. Nüfusumuzun şehir dışından ve yurt dışından gelen hemşehrilerimizle ve konuk ettiğimiz depremzede aileler ile artmasıyla birlikte zaman zaman su sıkıntıları olabiliyor. Havaların çok sıcak olması ve bunla birlikte su tüketiminin artması da bunda çok etkili oldu. O yüzden son dönemde yeşil alanların sulamasını azaltmak zorunda kaldık. Bu çalışmalarımızda işte bu tür sorunları gelecekte yaşamamamız adına yaptığımız çalışmalar. Biz her zaman şehrimizin daha kaliteli bir altyapıya ulaşması için çaba gösteriyoruz. Altyapımızın yüzde 25'ini geçtiğimiz iki yıl içerisinde yeniledik. Tabi ki bunu yeterli görmüyoruz. DSİ ile yaptığımız protokol çerçevesinde 900 Milyon Lira tutarında yeni bir yatırımın startını veriyoruz. Bu sayede şehrimizin tün içme suyu ana isale hattını yenileyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar sayesinde su arızası oranını ciddi şekilde azalttık. Bizim amacımız bu su kesintilerini Nevşehir'in gündeminden kaldırmak. Tabi bu biraz zaman alacak. Çok hummalı, çok yoğun bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Bu dönemde bu çalışmaların yapılması belki bazılarına yanlış gelebilir. Seçim öncesi bu tür risklerin alınmayacağını düşünenler olabilir. Ama bizim derdimiz seçim değil derdimiz vatandaşlarımızın kaliteli yaşamı. Her zaman vatandaşlarımızın iyiliği için her türlü riski almaya, yoğun çalışmaları yapmaya talibiz. Bu süreçte rahatsızlık verdiğimiz vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Ancak bu işlerin yapılması gerekiyor. Bu işler yapılmazsa, bu sıkıntılar yaşanmazsa ileride çok daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz." dedi.

"Çalışmanın Yapıldığı Bölgeye Nevşehir'in En Büyük Parkı Yapılacak"

Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı arkasında çalışmanın gerçekleştirildiği alana Nevşehir'in büyük parkını yapacaklarının müjdesini veren Savran, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı arkasında yaklaşık 20 bin metre kare büyüklüğünde bir park alanımız var. Daha önce bu mahallemize 6 bin metre kare büyüklüğünde bir park yapmıştık ve o parkı yaptığımızda Nevşehir'in en büyük parkıydı. Daha sonra biz 10 bin metre kare büyüklüğünde parklarda yaptık. Şimdi 20 bin metre kare büyüklüğündeki bu alanı yaparak şehrimizin en büyük parkını Cevher Dudayev Mahallemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR