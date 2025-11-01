Haberler

Nesli tükenmekte olan fareyi lokumlu bisküviyle besledi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nesli tükenmekte olan fareyi lokumlu bisküviyle besledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu dikenli faresi görüntülendi. Doğa yürüyüşü yaparken fareyi gören Bedrettin Oral, fareye lokumlu bisküvi yedirdi.

  • Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde Bedrettin Oral, nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresini lokumlu bisküviyle besledi.
  • Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus), Türkiye'de endemik bir kemirici türüdür ve yalnızca Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşar.
  • Anadolu dikenli faresi, dünyada ve Türkiye'de en fazla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerden biridir.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde doğa yürüyüşü yapan Bedrettin Oral nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresine (Acomys cilicicus) denk geldi.

Nesli tükenmekte olan fareyi lokumlu bisküviyle besledi

FAREYE BİSKÜVİ YEDİRDİ

Nesli tükenme tehlikesi altındaki fareyi gören Oral hemen telefonuna sarılıp bu anları kaydetti. Görüntülerde Oral'ın fareyi lokumlu bisküviyle beslediği anlar yer aldı.

ANADOLU DİKENLİ FARESİ HAKKINDA

Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus), sıçangiller familyasından Türkiye'de endemik olan bir küçük bir kemirici türü. Türkiye'de yalnızca Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşar. Aynı fareler gibi ne bulurlarsa yerler. Sosyal hayvanlardır ve mümkün olduğunca gruplar halinde dolaşırlar. Adlarını aynı kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alırlar. Tüysüz, sert pullarla kaplı kuyrukları vardır. Dünya'da ve Türkiye'de en fazla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerden birisi olarak belirtilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKALEM:

Allah hiçbir varlığı gereksiz yaratmamıştır, farenin de yararımıza görevi vardır; o halde onların da nesli devam etmeli! Duyarlı vatandaşımızdan Allah razı olsun!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.