Nesli tükenmekte olan fareyi lokumlu bisküviyle besledi

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde doğa yürüyüşü yapan Bedrettin Oral nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresine (Acomys cilicicus) denk geldi.

FAREYE BİSKÜVİ YEDİRDİ

Nesli tükenme tehlikesi altındaki fareyi gören Oral hemen telefonuna sarılıp bu anları kaydetti. Görüntülerde Oral'ın fareyi lokumlu bisküviyle beslediği anlar yer aldı.

ANADOLU DİKENLİ FARESİ HAKKINDA

Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus), sıçangiller familyasından Türkiye'de endemik olan bir küçük bir kemirici türü. Türkiye'de yalnızca Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşar. Aynı fareler gibi ne bulurlarsa yerler. Sosyal hayvanlardır ve mümkün olduğunca gruplar halinde dolaşırlar. Adlarını aynı kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alırlar. Tüysüz, sert pullarla kaplı kuyrukları vardır. Dünya'da ve Türkiye'de en fazla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerden birisi olarak belirtilmiştir.