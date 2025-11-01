Nesli tükenmekte olan fareyi lokumlu bisküviyle besledi
Amasya'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu dikenli faresi görüntülendi. Doğa yürüyüşü yaparken fareyi gören Bedrettin Oral, fareye lokumlu bisküvi yedirdi.
- Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde Bedrettin Oral, nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresini lokumlu bisküviyle besledi.
- Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus), Türkiye'de endemik bir kemirici türüdür ve yalnızca Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşar.
- Anadolu dikenli faresi, dünyada ve Türkiye'de en fazla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerden biridir.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde doğa yürüyüşü yapan Bedrettin Oral nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresine (Acomys cilicicus) denk geldi.
FAREYE BİSKÜVİ YEDİRDİ
Nesli tükenme tehlikesi altındaki fareyi gören Oral hemen telefonuna sarılıp bu anları kaydetti. Görüntülerde Oral'ın fareyi lokumlu bisküviyle beslediği anlar yer aldı.
ANADOLU DİKENLİ FARESİ HAKKINDA
Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus), sıçangiller familyasından Türkiye'de endemik olan bir küçük bir kemirici türü. Türkiye'de yalnızca Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşar. Aynı fareler gibi ne bulurlarsa yerler. Sosyal hayvanlardır ve mümkün olduğunca gruplar halinde dolaşırlar. Adlarını aynı kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alırlar. Tüysüz, sert pullarla kaplı kuyrukları vardır. Dünya'da ve Türkiye'de en fazla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerden birisi olarak belirtilmiştir.