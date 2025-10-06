Nemrut Krater Gölü Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nün çevresi bugünlerde sonbahar renklerine büründü. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde ise fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Bölgeye arkadaşlarıyla birlikte gelen doğa ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen de sonbahar aylarıyla birlikte Nemrut'un artık kışa hazırlandığını söyleyerek vatandaşları bu renk cümbüşüne davet etti. Önen, "Sonbahar aylarıyla birlikte yapraklar sarardı. Kimisi kırmızı oldu, kimisi yeşil, kimisi sarı. Bizde Bitlisli doğaseverler olarak buraya gelip bu ana şahitlik ediyoruz. Binlerce yerli ve yabancı turist buraya geliyor. Bu anı yakalamak için. Herkesi buraya bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.