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Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli Müdür Yardımcısı Güngör Köklü, nefes borusuna yiyecek kaçan bir öğrenciyi Heimlich manevrası kullanarak kurtardı.

Sakarya'da bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtığını gören okul müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı.

MÜDÜR YARDIMCISI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI

Nefessiz kalan öğrenci kısa sürede fenalaşırken, durumu fark eden Müdür Yardımcısı Güngör Köklü hızla olaya müdahale etti. Köklü, yaptığı Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes borusundaki yiyeceği çıkardı.

O anları gören diğer öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, müdahalenin ardından herkes derin bir nefes aldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCANSIN İLK YARDIM VE EĞİTİCİ EĞİTİM MERKEZİ:

"Doğru ve zamanında uygulanan ilk yardım Hayat kurtarır" Milli Eğitim Bakanlığımızın Başlatmış olduğu İlk Yardım Eğitimi Seferberliği sayesinde okullarımızda öğrencilerimiz artık güven içerisindedir. İlk Yardımcımızı tebrik ederiz.

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