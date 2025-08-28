Ne su kaldı, ne yasak! Tehlike adım adım büyüyor

Güncelleme:
Adana'nın Aladağ ilçesindeki Yedigöze Orman Parkı'nda bulunan Yedigöze Şelaleleri yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu, geriye "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela kaldı.

Kuraklık, son zamanlarda yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da derinden hissediliyor. Bu yıla kadar şehrin stresinden kaçmak isteyen vatandaşların özellikle yaz sıcağında uğrak yeri olan Aladağ ilçesindeki Yedigöze Orman Parkı'nda bulunan Yedigöze Şelaleleri de kuraklık nedeniyle kurudu. Şelaleler kuruyunca vatandaş da bölgeye gelmemeye başladı. Adeta terk edilmiş bir alana dönen şelalelerde toprakta susuzluktan çatlamaya başladı. Kuruyan şelale kenarındaki "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela dikkat çekti.

"İNŞALLAH TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNECEK"

Yedigöze Şelaleleri'nin kuruduğundan haberi olmadığı için alana piknik yapmaya gelen Murat Akbaş, "Aladağ Yedigöze bölgesindeyiz. Geçen sene geldiğimizde kalabalıktı. Ama şu an ne su var ne de şelaleler var. Su yatakları kurumuş. Yağmur bekliyoruz, inşallah tekrar eski haline dönecek" dedi.

Vatandaşlardan Cüneyt Çetinkaya ise "Geçtiğimiz senelerde geldiğimizde buralar alan sularla doluydu. Bu sene geldik her yer boş. Sular akmıyor" diye konuştu.

BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Öte yandan, kuraklık sadece şelaleyi değil Yedigöze Barajı'nı da vurdu. 642 milyon metreküp kapasiteye sahip Yedigöze Barajı'nda geçen yıl 21 Ağustos'ta doluluk oranı yüzde 40 olarak ölçüldü. Bu yıl aynı tarihte ise yağışların azlığı, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 10'a geriledi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbu Saad:

Işine gelince iklim değişikliği işine gelmeyince yanlış yönetim. Ikisi ile alakalı temel dürüst olmak. Israilin (kültürlü) su yönetimi dünyada en iyisi sana git Israilden örnek alma diyen mi var? Eğer su yönetimini beceremiyorsan suyu doğasına bırak dokunma.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Her şeyi de ALLAH'TAN beklemeyin. Yabancı bilim insanları Havadan Su üretebilen teknoloji geliştirdi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
