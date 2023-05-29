Nazilli'de Sümer Vakfı yeniden faaliyete geçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1981 yılında Kaymakam Mehmet Önal öncülüğünde kurulan ve 2000'li yıllarda faaliyetini durduran Sümer Vakfı, 21 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçerek şehre dokunmaya başladı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un girişimleri ile yeniden faaliyetlerine başlayan vakıf olağanüstü toplantısında üye sayısını 119'a çıkardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında açılışı gerçekleştirilen ve 2000'li yılların başında faaliyetine son verilen Cumhuriyet döneminin en büyük iktisadi kuruluşları arasında yer alan Nazilli Sümer Basma Fabrikası bünyesinde 1981 yılında dönemin kaymakamı Mehmet Önal öncülüğünde 25 kişi tarafından kurulan ve Sümer Basma Fabrikası'nın faaliyetine son verdiği 2000'li yıllarda kapanma aşamasına gelen Sümer Vakfı, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde 2021 yılında yeniden hayat buldu. Pandemiye rağmen yeniden yeşermeye çalışan Sümer Vakfı; Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörü Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ve Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan öncülüğünde olağanüstü kongreye giderek vakfı canlandırmanın ardından geçen 2 yılda önemli çalışmalara imza attı. Geçtiğimiz yıl yapılan tarım fuarının gelirini öğrencilere burs olarak aktaran Sümer Vakfı, bu yıl yeniden olağan üstü kongreye giderek hem işlevini hem de üyelerinin sayısını artırarak güçlenmeye devam etti.

2022 yılı değerlendirildi

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörü Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ve Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk öncülüğünde şehrin ileri gelenlerinin de yer aldığı vakıf üyelerinin katılımı ile olağanüstü kongresini gerçekleştiren Sümer Vakfı, bu yıl yine önemli kararlara imza attı. Açılış ve yoklamanın ardından gündem konularına geçildi. 2022 yılında Vakıf öncülüğünde gerçekleştirilen Tarım Fuarı değerlendirilerek Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın planlaması görüşüldü. Fuar ile ilgili bilgilendirme yapılmasının ardından; Uzun Yaşam ve İncir Festivali, TCDD mülkiyetinde bulunan Grand işletmesinin kiralanması, STK'larca Yardım Toplama Kanunu uyarınca yapılacak deve, boğa güreşi, ve benzeri etkinlikler ile fuar, festival gibi etkinliklerin Sümer Vakfınca yapılması, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın bahçe duvarları ve giriş kapısının tadilatı, yeni üye kayıtlarının onay ve kabulü, 2022 Yılı Sümer Vakfı Faaliyet Raporunun okunması, bilanço ve hesapların ibrası, iki yıllığına Sümer Vakfı Mütevelli Heyeti'nin seçimi görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Dilek ve temennilerin ardından kongre hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Vakfa 119 üye kazandırıldı

Vakfın; Kültür, Sanat ve Turizm Grubu, Eğitim, Organizasyon ve Tanıtım Çalışma Grubu, Sanayi ve İstihdam Çalışma Grubu, Tarım ve İstihdam Çalışma Grubu, Çevre ve Halk Sağlığı Çalışma ve Proje Ekibi olmak üzere 6 adet grup kollarına ayrılarak hedeflediği çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy: "Sümerbank ve Sümerbank kültürünün korunması, geliştirilmesi ve ilçenin ekonomik kalkınmasında destek olmaları amacıyla faaliyetini sürdüren Sümer Vakfı'na bugüne kadar 119 üye kaydı yapıldı. Şehre dokunmaya devam etmek amacıyla her geçen gün güçlenmeye devam eden Vakfımız 2023 yılı Olağan Genel Kurulda Vakıf Senedinin 13/c maddesi gereğince yeni üyeler oybirliği ile kabul edilirken, Vakıf Senedinin 10/e maddesi gereğince bütçe ve bilançoları ile kar/zarar cetveli ve faaliyet raporu okundu. Toplantıda 2022 yılı içerisinde gerçekleşen Vakıf faaliyetleri ve Nazilli Tarım Fuarı'nın sonuçları hakkında üyelere bilgi verildi. Yeni kararlar alındı. İlçenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı geliştirecek, destekleyecek çalışmalarda bulunulması hedeflendi" dedi. - AYDIN