Narlıdere'de Atatürk'ü Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de özlem ve saygıyla anıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Narlıdere'de de özlemle anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ilk tören, Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Törende, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Garnizon Komutan Vekili İstihkam Albay Ali Tümer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, siyasi partilerin temsilcileri ve STK'lar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından ise Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi saat 09.05'te hayat durdu ve iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Çelenk törenin ardından ise Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Anma programında, 10 Kasım Oratoryosu'nu vatandaşlarla buluşturan öğrenciler büyük alkış aldı. Törende ayrıca, 10 Kasım ve Atatürk konulu resim, kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin verdi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Atatürk'ün en büyük eseri ve emaneti Cumhuriyet'in 100. yaşına girdiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyoruz. Asker ve devlet adamı, ulusumuzun ölümsüz kahramanı Gazi M.Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini sonsuza dek yaşatacağımızın sözünü veriyoruz. Demokratik, laik ve çağdaş Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Büyük Önder Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.