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Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

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Malatya'da Doğanşehir ilçesi merkezli yaşanan son depremin ardından uyarılarda bulunan deprem uzmanı Naci Görür, Doğanşehir fayında son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğinin altını çizerek "Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı" ifadesini kullandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin, saat 20.20'de, 9.75 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Sarsıntının ardından deprem uzmanı Naci Görür'den kurumlara uyarı geldi.

"KURUMLAR CİDDİ OLARAK ÇALIŞMALI"

Fayda son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğine vurgu yapan görür, "Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polat-Doğanşehir/ Malatya'da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

Depremin ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Seddar Yavuz deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti. Vali Yavuz, "İlimiz Doğanşehir Merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün afetlerden milletimizi korusun" dedi.

Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMustafa Kocak:

buda deprem olduktan sonra piyasaya çıkıyor

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Haber YorumlarıErcan Sıtkı:

Çalışmalı dikkat etmeli ne demek götümüze motor takıp kaçalımmı

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Aha geldi felaket tellahı sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor inan millet depremden değil senin bu tekrarlarından stresten ölecek

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnsan biraz utanır, sen neyin peşindsin

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Küsürüatı yok 2500 yıl önce. Bende hatırlıyorum o depremi evet

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Haber YorumlarıYener Sengul:

Komik adam yauw

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Haber YorumlarıAli Ant:

Yorumlari okuyunca zerre kadar akillanmadiğımizi anladim ...

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

2500 yıl once dıyor sankı o zaman da yasıyordu bu adam sallıyor bence

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Biri şu adamın şom ağzını sustursun. Baykuş gibi uğursuz uğursuz konuşa konuşa, tüm ülkeyi başımıza yıkacak.

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Haber YorumlarıOrhan kara:

hiç bir deprem uzmanını dikkate almayın hepsi sallıyor kuru sıkı sade ve sadece Allah'a sığının gerisi yalan vallahi komple Kaya'nın üstünde tek katlı evin olsa tepene geçer alimallah aklınızı başınıza alın

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