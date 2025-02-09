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Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

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Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" konulu konferansta konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi. Görür, kentteki olası bir deprem riskine ilişkin de uyarılarda bulundu.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Kent Konseyi tarafından 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" konferansı düzenlendi. Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SADECE BİNASINI YAPMAKLA KENTİ DEPREME HAZIRLAYAMAZSINIZ"

Programda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

"FAY HATTINA ÇOK YAKIN..."

Görür, "Doğu Anadolu Fayı, bir levha sınırıdır. Arap levhası, Anadolu levhası ve Afrika levhası burada birbirine yakın. Bu durum depremlerin oluşumunu etkiler. Gaziantep, doğrudan levha sınırında yer almıyor ancak sınıra çok yakın" diye konuştu.

"EVİN SAĞLAM OLSA NE OLUR Kİ?"

Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını ifade eden Görür, şunları söyledi: "Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki? Bu 11 il içinde evim yıkılmadı paşa gibi yaşıyorum diyebilir misin? Bu saydığımız bütün bileşenleri fonksiyonunu yerine getiriyor olmalı ki o kent yaşanır olsun. Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım."

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Yaşam
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