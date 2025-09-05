Muş'ta Yaralı Kartal Tedavi Altına Alındı

MUŞ'un Hasköy ilçesinde güvenlik güçlerince yaralı halde bulunan kartal, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyü kırsalında devriye yaparken yaralı kartalı gördü. Jandarma tarafından ilk müdahalesi yapılan kartal, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı.