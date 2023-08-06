Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinpark'ta düzenlediği doğa kampı devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklar için 2 milyon 630 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta düzenlediği doğa kampı devam ediyor. Çocuklar ve yaşlılar arasında yapılan kamp, zeka oyunları, parkur yarışmaları ve rekabeti içeriyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklar için 2 milyon 630 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta düzenlediği doğa kampı devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukları ekran başından kaldıran, cep telefonun bir kenara bıraktıran doğa kampında iki kuşak kıyasıya yarıştı. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklarla belediyenin yaşlı evleri üyesi kıdemli kent sakinleri zeka oyunları oynadı, parkurlarda rakip oldu. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü ve kısa adı MAKSAT olan arama-kurtarma ve sosyal aktivite topluluğuyla birlikte gerçekleşen kampla çocukların doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiye sahip olması, ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışması hedefleniyor.

Çocukların olası bir afet durumunda temel bilgi ve beceriye de sahip olmasını amaçlayan kampa 10-15 yaş grubundaki çocuklar katılabiliyor. Kayıtların belediyenin internet sitesi üzerinden devam ettiği kamp, 3'er gürlük dönemler olarak gerçekleşiyor. 8 dönem devam edecek kampta 4 dönem geride kaldı.

Kampın 4'üncü dönem çocukları, Zeytinpark'ta Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri üyesi kıdemli kent sakinlerini misafir etti. Kamp, birbirinden farklı iki kuşağın kıyasıya rekabetine sahne oldu. Çocuklar ve yaşlılar, Türk zeka ve strateji oyunu 'mangala'da rakip oldu, birçok oyunun bir araya getirildiği parkur yarışmalarında mücadele etti.