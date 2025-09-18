Munzur Dağları'ndaki Yılkı Atları Görüntülendi
Erzincan-Tunceli arasındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda, tarımda makineleşme nedeniyle serbest kalan yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunu Fatih Civan tarafından dron ile görüntülendi.
ERZİNCAN- Tunceli arasındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Doğa ve fotoğraf tutkunu Fatih Civan, Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda özgürce dolaşan ve sayısı her geçen yıl artan yılkı atlarını dron ile kayıt altına aldı. Tarımda yaşanan makineleşme nedeniyle sahipleri tarafından serbest bırakılan atlar, Munzur Dağları'nda yaşıyor. Atların sürüler halinde otlaması, güzel görüntüler oluşturdu.
Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam