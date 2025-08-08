Münir Özkul'un hayat arkadaşı Umman Özkul yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Usta sanatçı Münir Özkul'un 40 yıllık hayat arkadaşı Umman Özkul, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından yaşamını yitirdi. 75 yaşında vefat eden Özkul, bugün Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Münir Özkul'un hayat arkadaşı Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. 75 yaşında hayata veda eden Umman Özkul'un cenazesi bugün Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Usta oyuncu Münir Özkul'un 2018'deki vefatının ardından sessiz bir yaşam süren Umman Özkul, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Acı haberi ise çiftin kızı Güner Özkul sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Duygusal paylaşımında, "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın "Mahmut Hoca"sı olarak hafızalara kazınan Münir Özkul, 92 yaşında, 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. 400'den fazla filmde rol alan usta sanatçı, 93 yıllık ömrüne dört evlilik sığdırmıştı. Son eşi Umman Özkul ile aralarındaki yaş farkı da dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncu 53, Umman Özkul ise henüz 28 yaşındayken evlenmişti. Aralarındaki 27 yaş fark, yıllara yayılan güçlü bir birlikteliğin önüne geçemedi.

Bir döneme damga vuran, Türk sinemasının en özel çiftlerinden biri olarak anılan Münir ve Umman Özkul'un hikâyesi, Yeşilçam'ın zarif ve kalıcı bağlarını simgeliyordu. Umman Özkul'un vefatıyla birlikte bu hikâyenin bir başka sayfası da kapanmış oldu.

