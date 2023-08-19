Muğla'da Vatandaşlar Kar Helvasıyla Serinliyor

Hava sıcaklıklarının son günlerde artması ile Muğla'da vatandaşlar Pazar yerinde satılan kar helvasıyla serinliyor.

Hava sıcaklıklarının artması ile sıcaktan bunalan vatandaşlar kar helvasını tercih ediyorlar. Mağaralarda ve kuyularda saklanan karlar yaz aylarında kuyulardan çıkarıldıktan sonra pazar yerlerinde satışa sunuluyor.

Muğla'da Pazar yerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kar helvasının satışını yapan Süleyman Çırpı "8,9 yıldır bu işi yapıyorum. 9,10 yıl önce kamudan emekli olduktan sonra bu işle uğraşmaya başladım. Kar, doğal kardır, madran yaylası bittiği zaman Denizli veya Fethiye'de bağlantılarımız var. Ordan getiriyoruz. Şerbetlerimiz el yapımıdır. Kar helvası Ege ve Akdeniz Bölgesi yaygındır. Aslında bunun kültürü daha Osmanlılar dönemine kadar dayanıyor, dayanıyor. Saraylarda en çok tüketilen hem tatlı, hem serinlik vere bir şey. Yaz aylarının vazgeçilmez serinlik ve tatlısı olarak tüketiliyor vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ilgisi oldukça fazla. Allah razı olsun onlardan. Hem serinliyorlar, hem dua ediyorlar. Biz de hem para kazanıyoruz, hem dua alıyoruz. Tabii perde arkası yorucudur bunun, geceleri uykusuz kalıyoruz, kar kuyuları izliyoruz, ters çıkarıyoruz. Akşama kadar soğumasını bekliyoruz ama böyle bir hizmet etmekten gayet mutluyum. Fiyatlar 10 liraya başladık. Son bir aydır 15 liraya satıyoruz" dedi. - MUĞLA