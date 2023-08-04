Muğla'da Büyükkaraağaç Camii Onarılarak Yenilendi

Muğla'nın Köyceğiz Müftülüğü'ne bağlı Sultaniye Mahallesi Büyükkaraağaç Camii, Köyceğiz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, Mahalle Muhtarlığı ve mahalle halkının katkılarıyla onarılarak yenilendi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Mahalle Muhtarı Rahim Yıldırım ile birlikte camiyi ziyaret edip Cuma namazını Büyükkaraağaç Camiinde eda etti. Namazdan önceki hutbesinde Müftü Karagöz, namazdan sonra caminin güzelleşmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür edip 'Şehadetleri dinimizin temelleri olan ezanlarımız gürül gürül kıyamete kadar minarelerimizden eksik olmasın inşallah' dedi. Mahalle halkı da caminin onarılmasında emeği geçen yetkililere ve kişilere teşekkür ettiler.