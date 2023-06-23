Muğla'da 115 milyon TL'ye mal olacak huzurevi için temel atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapılacak Hasan Özcan Huzurevi'nin temel atma töreni yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 115 milyon TL'ye mal olacak yaşlı bakımevi ile çok önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapılacak Hasan Özcan Huzurevi'nin temel atma töreni yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 115 milyon TL'ye mal olacak yaşlı bakımevi ile çok önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapılacak 'Hasan Özcan Huzurevi'nin temeli törenle atıldı. Törene, Başkan Gürün'ün yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Zeybek, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Sayar Özcan, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arazisi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Menteşe ilçesi Karabağlar bölgesinde yapımına başlanan huzurevi, 4 bin 586 metrekare inşaat alanına sahip olacak. İnşaatı İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından 3 katlı olarak planlanan huzurevinde 100 yatak kapasite bulunurken vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması yönelik bölümler yer alacak. Bu kapsamda bodrum, zemin, 1. 2. ve 3. kattan oluşan yapının bodrum katında toplantı salonu, mutfak, çamaşırhane, emanet odası, sığınak ve teshin merkezi; zemin katta yemek salonu, doktor kliniği, hemşire, diş kliniği, psikolog, fizyoterapi, revir, kuaför, diyetisyen ve idari birimler, tüm katlarda da yaşam odaları, mescit ve kütüphane yer alıyor.

Projenin 55 milyon TL'lik kısmı Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 milyon TL'lik kısmı ise İZAN tarafından karşılanırken huzurevinin işletmesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Temel atma töreninde konuşan CHP Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, şunları söyledi:

"Değerli başkanımızın sosyal belediyecilik anlamında yaptığı birçok proje açılışı ve temel atma törenine davet edilmiştim. Bugün buradayım ve bu nedenle son derece mutluyum. Sosyal projelerin önemini bilen ve bu yönüyle vatandaşlarımızın yanında yer alan yerel yönetimlerimize tebriklerimi iletiyorum. Bu hizmetin tüm Muğla'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Temel atma töreninde konuşan Başkan Gürün, sağlık ve sosyal alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gürün, şunları kaydetti:

"Kısa Mola, Evde Bakım, Kırsaldaki Çınarlar, Halk Kart, Hasta Nakil, Engelli Nakil, Engelsiz Plaj, Aile ve Kadın Danışma Merkezleri gibi birçok sosyal projeyi hayata geçirdik. Burada yaşlılarımız için çok önemli bir projeyi Hasan ve İzzet Özcan kardeşler ile birlikte hizmete sunuyoruz. Bu nedenle çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki süreçte de çok önem verdiğimiz sağlık ve sosyal projelere ara vermeden devam edecek yeni hizmetleri vatandaşlarımıza sunacağız."

Gürün; sağlık, spor ve sosyal hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye, çok büyük coğrafyaya sahip bir ülke. Bu nedenle hizmetlerin daha hızlı ve kolay olarak yapılabilmesi adına yerelleşme adımlarının atılması gerektiğine inanıyorum. Burada yapılacak birçok proje için gözler Ankara'da oluyor. Bu da yönetim olarak hantal bir yapı oluşturuyor. Yerel yönetimler, o bölgenin yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda spor, sağlık ve sosyal açıdan daha iyi hizmet verecektir. Merkezi hükümet, buradaki spor branşlarına veya hangi bölgede ne gibi etkinlerin yapılması gerektiğini bilemeyebilir. Bunu yerel yönetimler daha iyi tespit edebilir. Ayrıca hastanelerin yönetiminin de yerel yönetimlerde olması gerekiyor. Kaynak ve imkan verilirse yerel daha iyi yönetebilir. Muğla, kendi kaynağının ve yönetiminin kararını verebilmelidir. Umarım bunlar kısa sürede hayata geçer."