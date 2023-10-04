Muğla'da 100 Yaş Evleri Üyeleri Eğlendi

Menteşe ve Fethiye ilçelerinde faaliyet gösteren 100 Yaş Evlerinin üyeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaş Alanlar Eğlencesi' etkinliğinde doyasıya eğlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de katıldığı eğlence programında 100 Yaş Evi üyeleri canlı müzik, davul-zurna eşliğinde dans etti ve pasta kesimi yapıldı. Etkinlikte Abdurrahman Şahin tarafından yapılan Fethiye Ölüdeniz tablosu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e hediye edildi.

Menteşe ve Fethiye ilçelerinde faaliyet gösteren 100 Yaş Evlerinin üyeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Yaş Alanlar Eğlencesi" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de katıldığı eğlence programında 100 Yaş Evi üyeleri canlı müzik, davul-zurna eşliğinde dans ederken, geceye özel pasta kesimi de yapıldı. Yaş Alanlar Eğlencesi'ne katılanlar arasında kura çekilerek çeşitli hediyeler dağıtıldığı gecede 100 Yaş Evi üyelerinden Abdurrahman Şahin kendisinin yaptığı Fethiye Ölüdeniz tablosunu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e hediye etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yaş Alanlar Eğlencesinde yaşlılarına sahip çıkan, onların emeklerine ve birikimlerine kulak veren bir toplumun gelecekle ilgili kaygısı olmayacağını söyledi ve 100 Yaş Evi projeleri ile Muğla'da aile yapısını, hemşehrilik duygusunu, birlikteliği pekiştirdiklerini belirtti.

Başkan Gürün; "Bir toplum eğer yaşlılarına yeteri kadar önem veriyorsa, geçmişinin emektarlarına ve onların birikimlerine kulak veriyorsa o zaman gelecekle ilgili büyük bir endişesi yok demektir. Türk aile hayatında anne, baba ile nine, dede hala ailenin içinde önemli bir faktör olarak yer alıyor ve torunlarıyla sohbet ediyor, bu arada dedenin ninenin hatıralarını geçmişte yaşanmışlıklar iyi ve kötü günler toruna aktarılıyor. Gerçekten ülke olarak vatanına sahip çıkmanın en önemli ögelerinden biri bu. Yani çocuk öncelikle kendi ailesini geçmişini, iyi ve kötü günlerini öğreniyor" dedi. - MUĞLA