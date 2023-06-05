Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde Acil Müdahale Aracı hizmete girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, can dostların daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi'nde kullanılmak üzere iç donanımında açılır- kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracını hizmete sundu. Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar uzman hekimler tarafından 39 bin 652 hayvanın tedavisi, 20 bin 483 hayvan kısırlaştırılması, Bin 100 hayvana da cerrahi müdahale yapıldı. Geçici Hayvan Bakımevi 20 bin 633 ziyaretçiyi ağırladı.

Doğal yaşam alanları ve teknik özellikleri ile Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi can dostların daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ediyor. 37 bin 349 m2 alan arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane ve müşahede üniteleri yanında kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler, doğal yaşam park alanları bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi can dostlar için Geçici Hayvan Bakımevi'nde kullanılmak üzere iç donanımında açılır- kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracını hizmete sundu. Acil Müdahale Aracı sahipsiz sokak hayvanlarının acil durumlarda ilk müdahalesinin yerinde yapılabilmesi için tasarlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar uzman hekimler tarafından 39 bin 652 hayvanın tedavisi, 20 bin 483 hayvan kısırlaştırılması, Bin 100 hayvana da cerrahi müdahale yapıldı. Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar "Satın Alma Sahiplen" anlayışı ile rehabilite edilen 2935 kedi ve köpek de yeni sahiplerine, yuvalarına kavuştu.

Geçici Hayvan Bakımevi 20 bin 633 ziyaretçiyi ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ayrıca günün belirli saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Özellikle okullar tarafından ziyaret edilen Geçici Hayan Bakımevi her gün 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık. Geçici Hayvan Bakımevini bugüne kadar 20 bin 633 kişi ziyaret etti. - MUĞLA