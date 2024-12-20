Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son yayınlanan bölümüne 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran Umut isimli şahıs damga vurdu.

"SAYIN SAVCIM HADDİMİZ DEĞİL DE..."

Şahsın 13 yaşındaki çocuğu kaçırıp serbest kalmasına bir anlam veremediğini ifade eden Müge Anlı, "Ben seni nasıl serbest bıraktıklarını hala anlamıyorum, sayın savcım haddimiz değil de bu çocuk nasıl içeride değil? Benim öğrendiğim hukukla şu durumun hiç alakası yok" diyerek sitem etti.

"NASIL KİMLİKSİZ KALIYORLAR?"

Müge Anlı, Umut isimli şahsın kaçırdığı kızla beraber kimliksiz pansiyonlarda kaldığını duyunca ise "Yani nasıl kimliksiz kalıyorlar? Kim bunları kimliksiz kaldırıyor? Çünkü bu emniyetin de işini zorlaştıran bir şey... Bu sizin kaldığınız yerler de yasa dışı davranıyor? Buralar tespit edilsin kapatılsın buralar? Yanındaki çocuk 13 yaşında. Sen 13 yaşındaki bir çocuğu alıp götüremezsin" diyerek tepkisini dile getirdi.