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Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti

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13 yaşındaki çocuğu kaçırıp serbest kalan Umut isimli şahıs, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Seni nasıl serbest bıraktılar? Sayın savcım haddimiz değil de bu çocuk nasıl serbest kaldı?" şeklinde bir soru yöneltti.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son yayınlanan bölümüne 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran Umut isimli şahıs damga vurdu.

"SAYIN SAVCIM HADDİMİZ DEĞİL DE..."

Şahsın 13 yaşındaki çocuğu kaçırıp serbest kalmasına bir anlam veremediğini ifade eden Müge Anlı, "Ben seni nasıl serbest bıraktıklarını hala anlamıyorum, sayın savcım haddimiz değil de bu çocuk nasıl içeride değil? Benim öğrendiğim hukukla şu durumun hiç alakası yok" diyerek sitem etti.

"NASIL KİMLİKSİZ KALIYORLAR?"

Müge Anlı, Umut isimli şahsın kaçırdığı kızla beraber kimliksiz pansiyonlarda kaldığını duyunca ise "Yani nasıl kimliksiz kalıyorlar? Kim bunları kimliksiz kaldırıyor? Çünkü bu emniyetin de işini zorlaştıran bir şey... Bu sizin kaldığınız yerler de yasa dışı davranıyor? Buralar tespit edilsin kapatılsın buralar? Yanındaki çocuk 13 yaşında. Sen 13 yaşındaki bir çocuğu alıp götüremezsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıKaptan Tığlı:

Ülkede Adalet Ve Hukuk Sistemi Çökmüş Canımız Allaha Emanet Şuçlular Bir Kapıdan Giriyor Bir Kapıdan Çıkıyor

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Adalet yokki o savcının derhal işine son verilmeli ve ilçeri atılmalı yeter artık

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Haber YorumlarıYILDIZ:

adalet nerede tecelli etmiş ki şimdi etsin.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Mugecigim haddin degilse ne spruyorsun, haddin oldu da soruyorsan n egilip bukuluyorsun...

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Haber YorumlarıAli Aktas:

savcılarda sorgulanmalı bence çünkü adalete göre değil kendi keyiflerine göre karar veriyorlar.bu adam bu savcının 13 yaşındaki kızını kaçırsaydı bu savcı sizce bu adamı serbest bırakırmıydı yorum sizin

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Sapık canlı yayına çıkmış bide ! Çocuk 13 yaşında !!!! Eve kapatmış bu değişk

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Gözönünde kini bile salıyorlar , diğerlerinide sen düşün .

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Sen bu hakim savcıları anlayamazsın Müge anlı kimleri serbest bırakmadılar ki

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

artık ülkede öldürmeden ceza yatmak yok,bir aile nin hayatı karatması önemli değil,can alması laxzım ülke meksika

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Haber YorumlarıMustafa Yağci:

Savcım sorgulanmalı kesinlikle hyk göreve

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