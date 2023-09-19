Mudanya'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törene, ilçe yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
İskele Meydan'ında düzenlenen törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilciliği ziyaret edilerek program sona erdirildi.
Kaynak: AA / Yaşam