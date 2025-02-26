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Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü

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Tayland'ın Phuket adasında makyaj fenomeni Svetlana Smoky'nin sahil çekimi beklenmedik bir dalga tarafından felakete dönüştü. Sahilde Adele'in 'Rolling in The Deep' şarkısı eşliğinde poz verirken arkasından gelen dalga, Svetlana'yı sürükledi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Svetlana'nın videosu 8,6 milyon izlenmeye ulaşarak viral oldu. Svetlana, 'Denizle güzel bir fotoğraf çekmek istedim. Ama sonuç böyle bir şey oldu' dedi.

Modelin sahil çekimi, beklenmedik bir dalga tarafından vurulunca felakete dönüştü.

Video, Tayland'ın Phuket adasındaki plajda makyaj fenomeni Svetlana Smoky'yi gösteriyor.

Svetlana, arka planda Adele'in "Rolling in The Deep" şarkısı çalarken kamera kadrajına giriyor.

Yavaşça kumların üzerine uzanırken, müzik duruyor ve model kameraya bakarken arkasından bir dalga yaklaşıyor.

Su, Rusya'nın Saint Petersburg kentinden gelen Svetlana'nın kafasının arkasına çarparak onu şaşkınlık içinde çığlık atarken kamera kadrajından çıkaracak şekilde sürüklüyor.

Svetlana, 19.000 takipçisi olan Instagram hesabında paylaştığı klibin 8,6 milyon izlenmeye ulaşarak viral olduğunu gördü.

Svetlana "Denizle güzel bir fotoğraf çekmek istedim. Ama sonuç böyle bir şey oldu" dedi.

Svetlana'nın takipçileri sosyal medyada video hakkında yorumlarda bulundu.

Bir hayranı "Umduğundan daha iyi olmuş" derken, bir başkası "Bunu elimde kahve fincanıyla izledim... teşekkürler!" diye ekledi.

Başka bir kişi ise, "O dalga sanki 'burada sıkıldım, hadi farklı bir şey yapalım' dedi" diye şaka yaptı.

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

vah vah vah çok büyük geçmiş olsun acaba o felakette ölen veya yaralanan oldumu

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Haber YorumlarıCece Cece:

yaptığınız habere bak arkadaş

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Denizle dalga geçilmez.

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

8.6 milyon izlenmiş, bayağı bi Felaket..

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