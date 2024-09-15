Mimar Selim Yuhay: Ekibim bana unutamayacağım bir travma yaşattı

Mimar Selim Yuhay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. "Evim Şahane" isimli program ile hafızalara kazınan Yuhay, programla ilgili unutamadığı bir anısını "Ekibim hayatımda unutmayacağım bir travma yaşattı" şeklinde anlattı.

Yuhay, sözlerine şu şekilde devam etti;

"MERDİVENDEN ÇIKARKEN BİRDEN BİRE ÇIĞLIKLAR..."

"Sağ olsun bizim ustalarımız ve ekibimizin bana yaptığı şakayı anlatacağım. Hayatımda unutamayacağım travmalardan bir tanesi. Neredeyse bayram günü, çalışıyoruz. Ustalarımız evi teslim etmeye çalışıyor. Ben geldim, emniyet arabası evin önünde. Tam merdivenden çıkarken birden bire çığlıklar, 'Eyvah, Nevzat Usta'..."

"BEN BIRAKIR MIYIM USTAMI?"

Baktım bizim Nevzat Usta'yı kollarından tutarak aşağı indiriyorlar. Kan da gördüm. 'Ne yapıyorsunuz' dedim. 'Acile götüreceğiz' dediler. 'Ben de geliyorum' dedim. Öyle bir planlamışlar ki, ben kenarıda kalayım onlar sözde gidiyormuş gibi olsun sonra 'Şaka yaptık' desinler. Ben bırakır mıyım ustamı?

"EVE GİDİNCE NEVZAT USTA'YI KARŞIMDA GÖRDÜM"

Hemen arabaya bindik, bu sırada ustamız arka tarafta acı içinde bağırıyor. Hastaneye gittik, hemen acile aldılar. Doktor 'Herkes çıksın dışarı' dedi. Beni titreme tuttu, gözyaşlarımı tutamıyorum. Arkadaşlar geldi, 'Selim Bey lütfen burada durmayın, sizi alalım. Medya açısından da sıkıntı olmasın.'.. Ben gittikten sonra ustayı kaldırmışlar. Ben eve gittim. Bizim Nevzat Usta kapıdan geliyor. Çok şaşırdım, 'Nasıl olur, sen iyi misin?' diyorum. 'Biz sana şaka yaptık Selim Bey' dedi. O anın şokuyla ne tepki vereceğimi bilemedim.