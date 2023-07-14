Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın Oğlu Muhammed Nuh Kasadar Toprağa Verildi

Bayrampaşa'da bir evde, dondurucuda cesedi bulunan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar toprağa verildi. Ailesinin 11 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Bayrampaşa'da bir evde dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Mustafa Kasadar ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Kasadar'ın cenazesi burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Eyüpsultan Necatibey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına konuşan baba Mustafa Kasadar, oğlunun çok iyi bir insan olduğunu belirterek, '19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, iman etmişiz, 19 yaşında, Allah kendine bu kadar ömür vermiş. Buna üzüntümüz yok. Allah'a teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yok derdim. Burada bizi üzen yapılan muameledir.' ifadelerini kullandı. Törene Kasadar ailesinin yakınlarının yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve vatandaşlar katıldı.