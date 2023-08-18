Mezitli Belediyesi Gönüllü Evleri Vatandaşları Bir Araya Getiriyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, kentin çeşitli mahallelerinde kurduğu birçok gönüllü evi ile vatandaşları bir araya getiriyor. Belediye tarafından ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan gönüllü evlerinde vatandaşlar yaz ayını doyasıya geçiriyor. Gönüllü evlerine katılan vatandaşlar müzik, resim, dans, el işi ve sanatsal kurslar gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gönüllü evlerinin amacının aidiyeti pekiştirmek olduğunu vurgulayarak, bölge halkının ilçenin farklı yerlerindeki gönüllü evlere gelerek güç birliği yapmalarını istedi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, kentin çeşitli mahallelerinde kurduğu birçok gönüllü evi ile vatandaşları bir araya getiriyor.

Belediye tarafından ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan gönüllü evlerinde vatandaşlar yaz ayını doyasıya geçiriyor. Fatih Mahallesi Gönüllü Evi de bunlardan biri. Fatih Mahallesi Gönüllü Evinde buluşan vatandaşlar, bir araya gelerek müzik korosu grubu oluşturdu. Müzik alanında deneyimli hocalardan ders alan katılımcılar, müzik notalarını öğrenme ve enstrüman çalma yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Bölge halkı, çay ve kahve eşliğinde keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda gönüllü vatandaşlar da belediye çalışmalarına destek sağlıyor. Öte yandan sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunuyor.

Belediyeye bağlı gönüllü evlerine her kesimden vatandaş katılarak müzik, resim, dans, el işi ve sanatsal kurslar gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Vatandaşlar, bu etkinlikler sayesinde bir araya gelip güzel zaman geçirme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Gönüllü evlerinin amacının çok değerli olduğunu vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve başladığı ilk günden itibaren Mezitli'de aidiyeti pekiştirmek adına gönüllülüğe büyük önem verdiğini belirtti. Tarhan, "Gönüllü evlerimizin bu kadar işlevsel olması ve en güzeli de bölge halkının ilgi göstermesi bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Buraya gelen vatandaşlarımız siyasi düşüncesi ne olursa olsun kaynaşma, tanışma ve keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor. Bölge halkının ilçemizin farklı yerindeki gönüllü evlerimize gelerek güç birliği yapmalarını istiyoruz. Buranın idaresi tamamen burayı kullanan vatandaşlarımızın elindedir. Gönüllü evlerini nasıl değerlendirecekleri, neler yapmak istedikleri tamamen Mezitlilerin inisiyatifinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle herkesin Gönüllü Evlerimiz davet ediyorum" dedi. - MERSİN