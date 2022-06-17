Meteoroloji "Sıcak havalar gidiyor" diyerek hafta sonunu işaret etti! Şemsiyeler yeniden çıkacak

Türkiye'de hava sıcaklıklarının dengesiz seyretmesi, vatandaşların da kafasını karıştırdı. Gözlerin çevrildiği Meteoroloji, hafta sonu için plan yapan vatandaşların işine yarayacak bilgileri paylaştı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE İÇ KESİMDE ETKİLİ OLACAK

Yağışların bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir ve Çankırı ile Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde, Cuma öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İLLERİMİZE GÖRE HAVA DURUMLARI:

MARMARA

Cuma öğle saatlerinden sonra Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 15°C, 26°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, İç Ege ile bu akşam ilk saatlerde Muğla, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Cuma öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı, öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 26°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 13°C, 28°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 26°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA 16°C, 28° C

Cuma öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Cuma öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin (Bolu, Karabük ve Kastamonu) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 23°C

Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 11°C, 25°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Cuma Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 12°C, 26°C

Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C

Cuma doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Cuma yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 25°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 25°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu

SİİRT 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu

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