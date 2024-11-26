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Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti oluşacak olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Müdürlük, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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