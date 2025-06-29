Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor
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Meteoroloji, İstanbul dahil 21 kent için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı verdi. Rüzgarın Marmara ve Ege bölgelerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.

Aşırı sıcakların ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

21 İLE SARI KODU UYARI

Meteoroloji Aydın, Bilecik, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Sakarya, Trabzon, Yalova, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, İzmir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Tekirdağ ve Uşak'a sarı kodu uyarı verdi. Trabzon, Giresun ve Ordu'da gök gürültülü sağanak yağış, diğer kentlerde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalkınsesi:

eeyyyyyy market sahipleri şaşırmayın Reisin sabrını tasirmayin bir gece ansızın kayyum atar size haberiniz ola

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
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