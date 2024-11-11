Üye Girişi
Haberler

Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminine göre 15 ilde yağış beklendiği bildirildi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu'da yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörüsünde bulunuldu.

Yeni haftada hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji'den aktarılan verilere göre, Trakya, Doğu Anadolu, İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güneyi, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 9 derece olacak.

Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Faylarda stres birikti! 6 il için deprem uyarısı yapıldı

Faylarda stres birikti! 6 il için deprem uyarısı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Zeytinler inşallah toplanmıştır...Yağmur şiddetli olursa dane dökümü yaşanabilir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

Yok yahu hiç tutturamıyorlar hava tahminini

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Sel olur Ak parti suçlu olur. Bu şehirlerin belediyeleri olası sel ve su taşkınlarına karşı hazırlıklı mı? bi takip edin... Hangi belediye şiddetli yağışa karşı ne hazırlığı yapıyor? bi dahaki seçime kime oy vereceksiniz analiz yapın. bakın önceden uyarı var...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.