Merve Taşkın gözaltı sürecini anlattı: Bu sefer ağladım

Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımın ardından CİMER'e giden şikayetler nedeniyle gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın, ev hapsi adli kontrol tedbiriyle bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından süreci anlattı.

Merve Taşkın, gözaltı sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. (Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum buradan)

İfademin ardından soğuk, havasız ve hijyenik görünmeyen nezarethanede bir gece kaldım. (Üşüdüm.) Sabah saat 05.00 civarında, pavyondan toplanan İranlı kızlar da benim yanıma getirildiler.

Kızlardan biri, başlangıçta nezarethaneye düştüğü için ağlıyordu. Ancak sonra, benim Türk olduğumu ve sosyal medyadan dolayı orada bulunduğumu öğrenince gülmeye başladı. İçeride Türk olduğunu fark edince, yanındaki kişilere anlattı. 'Türk, Türk'e bunu yapıyorsa, ben niye ağlayayım?' dedi.

Pavyonda Türkler de vardı, onların da ifadeleri alındı. Sonrasında serbest bırakıldılar. Birisi bana, "Sen niye burada tutuluyorsun ki?" diye sordu.

Ertesi gün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm. Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, nazik biriydi. Ancak beklenmedik bir şekilde sol gösterip sağdan vurdu ve tutuklanmamı istedi.

Hakim karşısına çıkarak duruşmaya katıldım ve ev hapsi cezası kararı verildi. Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, "Sana eşek şakası yaptık, hiçbir şey gerçek değil" desin lütfen...

Bonus: Bu sefer ağladım.."