Konya'da 'Şivlilik' Öncesi Fener Alayı Coşkusu

Mersin'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla düzenlenen ayin Peder İspir Coşkun Teymur tarafından yönetildi. Hıristiyan vatandaşlar, dualar ederek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

MERSİN'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan kilisedeki ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan vatandaşlarla dua ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Kilisedeki ayin sonunda Hristiyan vatandaşlar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
