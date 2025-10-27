Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Mersin'de çevreyi kirletenlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Akdeniz Belediyesi, bu kez yol kenarına dökülen yüzlerce kova yoğurt olayıyla harekete geçti.

"TÜM YOĞURTLARI ARAZİYE BOŞALTTILAR"

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe civarında gerçekleşen olayda, kamyonet tipi bir araçtan yere yoğurt döken kişiler, bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yol kenarında duran araçtan inen kişilerin, kovalar dolusu yoğurdu araziye boşalttığı anlar yer aldı.

BELEDİYE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevreyi kirleten atıkları kepçe yardımıyla topraktan sıyırarak kamyona yükledi ve bölgeden uzaklaştırdı. Belediye yetkilileri, çevreye ve insan sağlığına zarar veren bu kişilere gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması için Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne resmi yazı gönderileceğini açıkladı.

SAHİLE DE TONLARCA TEKSTİL ATIĞI ATILMIŞTI

Öte yandan Akdeniz Belediyesi, geçtiğimiz hafta içerisinde Karaduvar Mahallesi sahiline tonlarca kıyafet ve tekstil atığı döken kamyonu ve bağlı olduğu firmayı, emniyet güçlerinin desteğiyle güvenlik kameralarından tespit ederek cezai işlem uygulamıştı.