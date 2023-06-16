Merdivende kurulan pusuda öldürülen kadını mezarı başında andılar

Acılı eş Mehmet Demirbağ : "Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kayınbiraderi Namık Demirbağ tarafından evinin önünde öldürülen Nurten Demirbağ sene-i devriyesiyle mezarı başında anıldı.

Geçen yıl 16 Haziran günü Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana gelen olayda; merdivende yengesinin eve gelmesini bekleyen Namık Demirbağ, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu kesti.

Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti. Ağır yaralanan kadın yere yığıldığında Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Namık Demirbağ, hakkında haksız tahrik indirimi ile 24 yıl hapis cezası verildi.

Nurten Demirbağ'ın ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Ontemmuz Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okutuldu. Okunan duaların ardından ailesi ve sevenleri mezara karanfiller bırakıldı.

Acılı eş Mehmet Demirbağ, "Eşimin birinci yıl dönümü. Mezarı başında andık kendisini. Tüm gelen dostlara arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Süreç devam ediyor işte. herhangi bir değişim yok. Ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.