Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Güncelleme:
Menzil köyünde şeyh Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu için yapılan üç gün süren düğün, hem çıkan kavgayla hem de Elhüseyni'nin cemaatle birlikte halaya katıldığı görüntülerle konuşulmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü, son yılların en dikkat çeken düğünlerinden birine sahne oldu. Menzil cemaati şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Abdürrahim Elhüseyni için düzenlenen düğün, üç gün üç gece sürdü.

ŞATAFATLI TÖREN

Cemaat lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından miras kavgasıyla gündeme gelen Menzil Cemaati, bu kez görkemli bir düğünle dikkatleri üzerine çekti. Yüzlerce davetlinin katıldığı törende hem bölgeye özgü halk oyunları hem de cemaatin ritüelleri icra edildi.

DÜĞÜNDE KAVGA ÇIKTI

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, düğün sırasında bir grup arasında kavga çıktığı görüldü. Cemaat üyelerinin araya girmesiyle olay büyümeden taraflar yatıştırıldı.

ŞEYH HALAYA KATILDI

Törenin en çok konuşulan anı ise Menzil cemaati lideri Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni'nin halaya katılması oldu. Meydanda cemaat üyeleriyle el ele halaya duran şeyhin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

buyur işte , güzel ahlakı bu zındıklarmı öğretecek bize

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Şahin:

İnşallah hepsi tez zamanda Gazze'ye cihat için giderler ?? uzaktan zor oluyor yardım etmek bence

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıX X:

Kim bunlar nasıl bir zihniyet. Bunlarla aynı havayı solumaktan iğreniyorum.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

ben salih bir kul değilim. Allah büyük o bilir ama büyük ihtimalle cehenneme giderim. namaz kılmam oruç tutmam hacca gitmem. Allah affetsin. AMA BU KİŞİLİĞİ EKSİZ HOKKABAZLARLA AYNI CEHENNEME DAHİ GİTMEK İSTEMİYORUM. DİNDAR OLUP BUNLAR GİBİ OLACAKSAM MEVCUT HALİM İYİDİR.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Çakır:

Devlet sokaktaki dilencinin cebindeki üç beş liraya el koyarken . Bunların fakirin fukaranın hakkı olan sadaka zekat fitreleri toplayıp kendilerine servet edindikleri milyar dolarlara neden el koymuyor.Bunların şiraze si kaçmış

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
