Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü, son yılların en dikkat çeken düğünlerinden birine sahne oldu. Menzil cemaati şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Abdürrahim Elhüseyni için düzenlenen düğün, üç gün üç gece sürdü.

ŞATAFATLI TÖREN

Cemaat lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından miras kavgasıyla gündeme gelen Menzil Cemaati, bu kez görkemli bir düğünle dikkatleri üzerine çekti. Yüzlerce davetlinin katıldığı törende hem bölgeye özgü halk oyunları hem de cemaatin ritüelleri icra edildi.

DÜĞÜNDE KAVGA ÇIKTI

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, düğün sırasında bir grup arasında kavga çıktığı görüldü. Cemaat üyelerinin araya girmesiyle olay büyümeden taraflar yatıştırıldı.

ŞEYH HALAYA KATILDI

Törenin en çok konuşulan anı ise Menzil cemaati lideri Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni'nin halaya katılması oldu. Meydanda cemaat üyeleriyle el ele halaya duran şeyhin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.