Melikgazi Belediyesi Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nin Temel Atma Törenini Gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, gençlere ve çocuklara özel projeler üretmeye devam ediyor. Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kütüphanenin yanında emekliler için bir ikinci bahar evi ve kafe yapılacağını belirtti. Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise belediye başkanının güzel işlere imza attığını ifade etti.

Gençlere ve çocuklara özel birçok proje üreten Melikgazi Belediyesi 12. kütüphanesi olan Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Geleceğe güzel nesiller yetiştirmek üzere bir kütüphanenin daha temellerini attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Aynı zamanda burasının hemen yanı başında emeklilerimiz içinde bir ikinci bahar evi ve kafesi olan bir kütüphane yapıyoruz. Kütüphanelerimizin sayısını giderek yaygınlaştırıyoruz. 12 akıl küpü kütüphanemiz ile yeni çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimizin kendi mahallelerinden hizmet almasını sağlamak merkezdeki yoğunluğun önüne geçmek istiyoruz. Kayseri modeli belediyeciliği ile Türkiye'de adını duyuran bir şehir. Melikgazi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Aynı zamanda 13 sağlık ocağı ile sağlık yatırımlarına en çok yatırım yapan belediyeyiz. Akabinde 20 cami 11 kuran kursu, 7 sosyal tesis ve 3 Pazar yeri yaptık. Buraya birde sağlık ocağı müjdesi vermek istiyorum. Bir de pazaryeri ve futbol sahası da yaparak ihtiyaçları gidereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde hizmet etmek nasip olsun. Yazın sonuna yeni kütüphanemizin de açılışını yapacağız. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, "Belediye başkanımız Mustafa bey çok güzel işlere imza atıyor. Bu tesis hem okul hem de caminin arasında. Gençlerle yaşlıları bir araya getiren bir yer olmuş. Burası için 3 ayrı müjde daha verdi ne güzel. Verdikçe veriyor. Tüm hizmetlerin mahallemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Şirintepe Mahalle Muhtarı Bayram Ürger; "Şirintepe Mahallesi olarak aldığımız hizmetler için mahallem adına Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Biz yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Allah razı olsun. Kütüphanemiz mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ