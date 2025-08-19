Mauro Icardi İstanbul'daki evinde usta gibi tamirat yaptı

Güncelleme:
Uzun süre sakatlıkla mücadele ettikten sonra geçen hafta sahalara dönerek gol atan Mauro Icardi, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Arjantinli yıldız, İstanbul'daki evinde perde takarken ve taş motor kullanarak tamirat yaparken görüntülendi. Ev işlerini kendi yapan Icardi'nin "Evin tamircisi de benim" halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun süren sakatlığını atlatan Arjantinli golcü, geçtiğimiz hafta sahalara dönmüş ve attığı golle takımına katkı sağlamıştı. Ancak yıldız futbolcu, bu kez yeşil sahalarda değil, evinde verdiği pozlarla konuşuldu.

Partneri China Suárez, sosyal medya hesabından Icardi'nin İstanbul'daki evinde çekilmiş görüntülerini paylaştı. Kayıtlarda, ünlü futbolcunun perde takarken, taş motor kullanarak tamirat yaptığı, çeşitli aletlerle uğraştığı görüntüler yer aldı. Günlük işlere kendi başına el atan Icardi'nin doğal halleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. "Sahada golcü, evde tamirci", "Her kulvarda varsın" yorumları yapan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun gösterişten uzak tavırlarını övgüyle karşıladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
