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MasterChef Şeftali Kebabı tarifi! En güzel Şeftali Kebabı tarifi! Şeftali Kebabı tarifi nasıl yapılır? Şeftali Kebabı için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Şeftali Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Şeftali Kebabı hazırladı. Peki, Şeftali Kebabı tarifi nedir? Şeftali Kebabı nasıl yapılır? Şeftali Kebabı nedir?

Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şeftali Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şeftali Kebabı tarifi nasıl yapılır? Şeftali Kebabı nedir? Şeftali Kebabı nasıl yapılır, Şeftali Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

ŞEFTALİ KEBABI MALZEMELERİ

Şeftali kebabı, Kıbrıs'a özgü bir yemektir. Koyun veya keçinin "gömlek" de denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile doldurulup, dolma biçiminde sarılmak suretiyle, şişte veya ızgarada pişirilmesi şeklinde yapılan bir kebap çeşididir.

1 adet kuzu gömleği, 500 gr kıyma (kuzu ve dana karışık), 1 adet soğan, 3 tutam maydanoz, Tuz, Karabiber, Kimyon

ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR?

  • Kuzu gömleği, kuzunun karın kısmındaki iç organlarını, göğüs kafesindeki organlardan ayıran zar kısmıdır.
  • Beyaz renklidir. Kasaplarda her zaman bulabilmek mümkündür.Bir kaba 500 gr kıyma koyun. Tercihen az yağlı dana ve kuzu karışık kıyma kullanın. Üzerine ince ince doğranmış 1 adet soğan ve 3 tutam maydanoz ekleyin.
  • Ardından tuz ve baharatları da ilave edip, köfte harcını iyice yoğurun.
  • Yoğurduğunuz köfte harcının üzerini kapatıp, buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Diğer taraftan 1 adet kuzu gömleğini en az 15 dk ılık suda kokusu çıkana kadar yıkayın. Ilık sudan geçirdiğiniz kuzu gömleği (banna) yumuşayacak ve daha kolay açılacaktır.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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