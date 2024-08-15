MasterChef Şeftali Kebabı tarifi! En güzel Şeftali Kebabı tarifi! Şeftali Kebabı tarifi nasıl yapılır? Şeftali Kebabı için malzemeler!

Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şeftali Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şeftali Kebabı tarifi nasıl yapılır? Şeftali Kebabı nedir? Şeftali Kebabı nasıl yapılır, Şeftali Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

ŞEFTALİ KEBABI MALZEMELERİ

Şeftali kebabı, Kıbrıs'a özgü bir yemektir. Koyun veya keçinin "gömlek" de denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile doldurulup, dolma biçiminde sarılmak suretiyle, şişte veya ızgarada pişirilmesi şeklinde yapılan bir kebap çeşididir.

1 adet kuzu gömleği, 500 gr kıyma (kuzu ve dana karışık), 1 adet soğan, 3 tutam maydanoz, Tuz, Karabiber, Kimyon

ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR?