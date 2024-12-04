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MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı

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MasterChef Türkiye ile ünlenen İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranındaki fiyatlar çok konuşuldu. 7 kişinin yaptıkları kahvaltının ardından 15 bin 528 lira ödediği fişin görüntüsüne yorum yağdı. Bazı kullanıcılar fiyatı normal bulurken, bazıları da "Ağzımızın tadı kaçtı" ifadelerini kullandı.

Masterchef Türkiye ile tanıdığımız İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranında 7 kişinin yaptığı kahvaltının fiyatı sosyal medyanın gündemine oturdu. Lüks restoranlarda ödenen fahiş hesaplar da konuşulmaya devam ederken, Danilo Zanna'nın Bağdat Caddesi'nde bulunan restoranında ödenen kahvaltı bedeli tartışmaları beraberinde getirdi. 7 kişinin yaptığı kahvaltının 15 bin 528 lira tutması ve fişin görüntülerinin paylaşılmasına yorum yağdı.

MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı

İtalyan şefin restoranında ödenen hesabı bir kesim normal bulurken bir kesimden de "Ağzımızın tadı kaçtı", "Asgari ücretin biraz üstünde", "Bu fiyatları İtalya'da yapsın, kapısına maliye gider" yorumları yapıldı.

MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Bu kadarını değil Bağdat caddesi nde, Esenyurt ta sıradan bir AVM de bile yiyip içsen bu fiyat çıkar zaten.

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Haber YorumlarıYılmaz Ankun:

o masada 20 kişi doyar haber sanki dört kişilik masa gibi yapılmış gayet normal

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Haber Yorumlarımurat genc:

Fişte yazılı olanlardan kahvaltı sepeti,omlet ve servis ücreti'ni anladım.Gerisi ne olduğunu bilmediğim için gitmedim sanırım:))Servis ücreti bence çok yüksek,kısa bir İtalya gezisi mi?bu nedir ya yuh!!

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Haber YorumlarıAydın Doğan:

İtalya'da 475 TL karşılığı (13 Euro) Crouissant satamaz. Adamı döverler... Dövmezler tabi şaka, burası Avrupa çünkü. Adama gülerler. Kimse uğramaz o mekana...

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Haber YorumlarıHasan Bulut:

Burası italya mi niye bir tane Türkçe kelime yok. Arapca olsa birileri delirirdi, biz arapmiyiz diye. Peki İtalyan miyiz İtalyan çocuğu musunuz sesiniz cikmiyor

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