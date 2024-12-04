MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı

Masterchef Türkiye ile tanıdığımız İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranında 7 kişinin yaptığı kahvaltının fiyatı sosyal medyanın gündemine oturdu. Lüks restoranlarda ödenen fahiş hesaplar da konuşulmaya devam ederken, Danilo Zanna'nın Bağdat Caddesi'nde bulunan restoranında ödenen kahvaltı bedeli tartışmaları beraberinde getirdi. 7 kişinin yaptığı kahvaltının 15 bin 528 lira tutması ve fişin görüntülerinin paylaşılmasına yorum yağdı.

İtalyan şefin restoranında ödenen hesabı bir kesim normal bulurken bir kesimden de "Ağzımızın tadı kaçtı", "Asgari ücretin biraz üstünde", "Bu fiyatları İtalya'da yapsın, kapısına maliye gider" yorumları yapıldı.