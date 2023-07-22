Marmaraereğlisi'nde Sıcak Hava Nedeniyle Denize Girilmesi Tehlikeli

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hava sıcaklığının yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan anonsla denize girenler uyarıldı. Marmara Bölgesi'nde etkili olan sıcaklar nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyarılarda denize girilmemesi ve değerli eşyaların açıkta bırakılmaması istendi.