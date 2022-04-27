Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlanmadı

Geçtiğimiz sene Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın (deniz salyası) sahil kıyılarında yeniden ortaya çıktığına ilişkin iddialar paniğe neden oldu. İddialar üzerine bir grup akdemiysen ve araştırmacı Marmara Denizi'nde müsilaj olup olmadığını araştırdı.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve beraberindeki akademisyenler, Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdüren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait Alemdar-2 deniz bilimleri araştırma gemisinde, Marmara'daki genel durumla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri koordinesinde iki enstitü olarak çalışmalarda bulunduklarını anlatan Gazioğlu, "Son bu müsilajla ilgili duyumlardan ve ihbarlardan sonra dün itibarıyla İstanbul Boğazı'ndan başlayarak güneye intikal ettik. İstanbul Boğazı'nda aldığımız örnekleri analiz ettik. Daha sonra güneyde Adalar çevresinde bilinen rutin istasyonlarımızı, ölçümlerimizi aldıktan sonra Tuzla'ya intikal ettik." dedi.

"MÜSİLAJA İLİŞKİN BİR BULGUYA RASTLAMADIK"

Sabah saatlerinde İzmit Körfezi'ne gittiklerini ve buradan da rutin istasyonlardan örnekleri aldıklarını aktaran Gazioğlu, "Bize sunulan, bize söylenen veya işaret edilen tüm koordinatlara ve alanlara ziyaretlerimizi yaptık ama kayda değer bir bulguya ulaşamadık. Bazı istasyonlarda su sütunu boyunca kamera görüntüleri de aldık. Fakat açıkçası burada da müsilaja ilişkin bir bulguya rastlayamadık" diye konuştu.

GÖRÜLEN KİRLİLİĞİN POLEN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Farklı şeylere rastladıklarını, bunların müsilajla ilişkilendirilemeyeceğini, çalışmalara devam edeceklerini anlatan Gazioğlu şöyle devam etti:

"Adalar'ın orada bazı oluşumların olduğuna yönelik bazı ihbarlar var. Onları da ziyaretlerimizi yapacağız, varsa örneklerimizi alacağız. Bundan sonra seyrimiz bu şekilde devam edecek. Kamuoyuyla paylaşılan bazı hususlar var. Bunların polen olabileceği yönünde bazı bulgular söz konusu. Bizim İstanbul Üniversitesinde bir polen laboratuvarımız var, burada aldığımız örnekleri oraya ulaştırmayı düşünüyoruz en kısa sürede. Açıkçası bunun sonuçları da önümüzdeki hafta belli olur. Hani bu konuda da evet buymuş diyecek noktada değiliz."

"MARMARA DENİZİ İYİ BİR NOKTADA DEĞİL"

Polenin hiçbir risk teşkil etmediğini söyleyen Gazioğlu, sudaki oksijen oranına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Her şeyden önce biraz fazla önce kabullerimizi yapmamız lazım. Marmara Denizi çok iyi bir noktada değil. Evet oksijenle ilgili hala sıkıntı söz konusu. Bunun zaten bir yılda alınan bunca tedbire rağmen çözülmesini beklemek biraz hayal ürünü. Çok tedbir var, çok uygulama var, çok karar var. Ancak bu kararların bir senede faaliyete geçmesi ve buranın yeniden rehabilite olması çok mümkün gözükmüyor. Uzun yıllara dayalı bir tedavi olacak. Ancak oksijen değerlerimiz, bulduklarımız çok iyi sonuçlar değil."