Market 1 Ay Geçmiş Köfteyi Satan Market 6 Bin Lira Tazminat Ödeyecek

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ailesinin bir marketten aldığı son kullanma tarihi 1 ay geçmiş köfteyi yiyen Ayşe Sare Dalıç (7), gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Ailenin açtığı tazminat davasında mahkeme, marketi 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Serik'te yaşayan Hüseyin Dalıç, geçen yıl 14 Temmuz'da kızı Ayşe Sare Dalıç'ın köfte yemek istediğini söylemesi üzerine Boğazkent Mahallesi'ndeki bir marketten hazır köfte satın aldı. Annesi tarafından pişirilen köfteleri yiyen Ayşe Sare'de bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Hüseyin Dalıç, kontrol ettiği hazır köfte paketinin üzerindeki son kullanım tarihinin 1 ay geçtiğini gördü. Ayşe Sare Dalıç kusmaya başlayınca özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi yaşadığı belirlenen Ayşe Sare Dalıç, tedavinin ardından taburcu edildi.

Olay sırasında evde bir avukat arkadaşının bulunduğunu, onu da tazminat davasına şahit olarak gösterdiklerini anlatan Hüseyin Dalıç, "Mahkemede AVM'nin avukatı zehirlenmenin köfteden olmayacağını, diğer aile bireylerinde de benzer şeyler olması gerektiğini söyledi. Benim kızım kronik astım hastası, bu yüzden kendisinde daha hızlı etki gösterdiğini söyledik. Bizde bir sıkıntı olmadı. Tarihi geçmişti ürünün. Fişini, ambalajını, hatta pişirdiğimiz köfteleri bile sakladık. Biz normalde dava açmayı düşünmüyorduk ama meslektaşlarımız, çevremizdekiler 'Siz de uğraşmayacaksanız, avukatsınız, biz zaten mağdur oluyoruz bu şeylerden' dediler, biz de dava açtık. Bu tür AVM'lerde tarihi geçmeye yakın ürünleri en öne, diğerlerini arkaya koyuyorlarmış. Biz normalde bilinçli bir aileyiz, bakarak alıyorduk ama o gün nasıl olduysa böyle bir sorunla karşılaştık" diye konuştu.