Mardin'de mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dağlık alanda kayalıklarda 3 gün mahsur kalan 2 koyun, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mazıdağı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi dağlık alanına otlatmaya bırakılan sürüden ayrılan 2 koyun kayboldu. Hayvan sahibi koyunların kaybolduğunu fark edince dağlık alanda koyunları aramaya başladı. Saatlerce koyunları arayan hayvan sahibi, koyunları bulamayınca geri döndü.

3 gün sonra sürüyü otlatmaya çıkaran hayvan sahibi kaybolan koyunlarını kayaların üstünde olduğunu fark ederek, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Koyunların mahsur kaldığı kayanın olduğu yere giden itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Halat ve kancalarla 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN