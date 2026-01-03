Haberler

Mardin'de Kar ve Sis Güzel Görüntüler Oluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin, kar yağışının ardından beyaza bürünürken, akşam saatlerinde çöken sisle tarihi yapılar eşsiz görüntüler oluşturdu. Dron kamerasıyla kaydedilen anlar, kentin taş mimarisini gözler önüne serdi.

MARDİN'de kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi yapıların üzerine akşam saatlerinde çöken sis, güzel görüntüler oluşturdu. O anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.

Tarihi yapıları, kültürel değerleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan Mardin, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile kentteki birçok cami ve kilise güzel görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde çöken sisle birlikte tarihi yapıların üzeri tamamen sisle kaplanırken, ortaya güzel manzaralar çıktı.

'GÜNDÜZÜ AYRI, GECESİ AYRI GÜZEL'

Görüntüleri dronla kaydeden dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin hayranlık uyandırdığını belirterek, "Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel Mardin'i dron kamerasıyla çekip tanıtmaya çalışıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı