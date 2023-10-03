Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde, yangına müdahale ve itfaiye araçlarının tanıtımı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası'nda çocuklar için etkinlikler düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklar için etkinlikler düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında miniklere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ana binası ile çeşitli okullarda düzenlenen etkinliklerde, yangına ilk müdahale, yangın söndürme, itfaiye hortumu ile su sıkma, yanan tüpün söndürülmesi gibi bilgiler aktarıldı.

Etkinliklerde, yangın söndürme, arama kurtarma gibi araçların tanıtımı yapıldı.