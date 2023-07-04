Maltepe Belediyesi Kadınlar İçin Tekne Turları Düzenliyor

Maltepe Belediyesi, Maltepeli kadınlar için düzenlediği tekne turlarına başladı. İlk gün Esenkent, Cevizli ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar konuk edildi. Turlar, Maltepe Adalar Lojistik İskelesi'ndeki tekneyle yapılan deniz yolculuğuyla başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gezi öncesi kadınlarla bir araya gelerek projeler hakkında bilgi verdi.

Maltepe Belediyesi'nin Maltepeli kadınlar için düzenlediği tekne turları başladı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen turların ilk gününde Esenkent, Cevizli ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar konuk edildi.

Mahalle muhtarlıkları önünden hareket eden araçlar ile alınan kadınlar, Maltepe Adalar Lojistik İskelesi'ndeki tekneyle deniz yolculuğu yaptı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gezi öncesi kadınlar ile bir araya geldi. Esenkent Mahallesi'nin kentsel dönüşüm sorununun çözülerek kat artışlarının verildiğini anımsatan Kılıç, "Nurettin Baransel Kışlası'nın olduğu yere İstanbul'un en büyük fuar merkezini yapacağız. 25 bin kişi iş bulacak. Bu proje tamamlandığı zaman sadece Maltepe'ye değil Anadolu yakasındaki bütün ilçeler şaha kalkacak" dedi.

2013 yılında Maltepe'ye geldiğini belirten Kılıç, "Bu evladınıza sahip çıktınız. Belediye Başkanı yaptınız. Maltepe'nin dört temel sorunu vardı. Birincisi kentsel dönüşüm sorunuydu. Kentsel dönüşüm planlarını oy birliğiyle kabul ettirdik. İkincisi Maltepe meydanındaki trafik sorunuydu. Altgeçide kazma vuruldu. Trafik yer altına iniyor. Yer üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik kullanım alanı ve meydanı ortaya çıkacak. Hafif raylı tramvay sistemini Kadıköy'e uzatıyoruz. Belediye Başkanlığına seçilirsem üçüncü dönemde sizi tramvayla tanıştırmış olacağım" diye konuştu.

"KADINLAR BAŞIMIZIN TACIDIR"

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği'nin, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini yasaklayan karara imza atmasına tepki gösteren Kılıç, "Bursa'da düğüne, cenazeye, asker uğurlamaya gelen kadınlarla erkekleri ayırırken kadınlara sordun mu? Temel eğitim annede başlıyor. Siz çocuklarınızı ayırmadan eğitirseniz erkek milletinin de büyüdükten sonra her gün Türkiye'de bir kadının canına kast etmesini önlemiş olursunuz. Anadolu'da asırlardır kurulan Türk devletlerinde, beyliklerde kadın hükümdarlar vardı. Nasıl oluyor da beş bin yıl önce kadın hükümdarlar varken 2000'li yıllarda eline bıçağı, tabancayı alan kadını çekip vuruyor. Kimsede ses çıkarmıyor. Bunun sebebi, sorumlusu hepimiziz. Hepimize özellikle annelere büyük sorumluluk düşüyor. Kız çocuklarınızı mutlaka okutunuz" dedi.

Daha sonra kadınlar, İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gezintiye çıktı. Gezide katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Eğlencenin de yer aldığı geziyle kadınlar keyifli bir gün geçirdi.