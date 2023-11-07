Malatya Darende'de Bir Evde Yangın Çıktı
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Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K.'ye ait ikamette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yaralananın olmağı yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam