Malatya'da Üç Ayrı Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Malatya'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazaların birinde otomobil sulama kanalına devrilirken diğer iki kazada ise 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri Karayolu Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Kayseri istikametinden gelen Y.E. (19) idaresindeki 34 NH 9016 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte İ.A. (19) ve V.E. (22) yaralandı.

Yaralılardan İ.A. ilçe devlet hastanesine diğer iki yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi ile Battalgazi Alacakapı Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde meydana gelen iki ayrı kazada ise 5 kişi yaralandı.

Kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA